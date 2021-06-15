Верховная Рада приняла налоговую амнистию — украинцы смогут «отбелить» имущество

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Верховна Рада України

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5153 о налоговой амнистии — она позволит украинцам вывести свои деньги и активы из тени, а государство сможет привлечь дополнительный капитал.

Об этом говорится на сайте Рады, а детали рассказывает «Слуга народа».

Налоговая амнистия — это способ легализовать свои активы и доходы, заплатив за них налоги, не уплаченные вовремя. Таким образом власти пытаются вывести из тени определенную часть экономики и вернуть ее в правовое поле. В то же время государство в таких случаях обязуется не наказывать нарушителей налогового законодательства.

Эта процедура — добровольная. Отныне каждый желающий гражданин однократно может легализовать свои доходы, которые не были задекларированы по состоянию на 1 января 2021 года. Сделать это можно с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Чтобы задекларировать имущество, нужно подать декларацию и в ней указать доходы, с которых не уплачены налоги, и активы. Чтобы легализовать наличные, их нужно положить на специальный счет в банке. Закон установил следующие ставки: 5% с валюты и активов, размещенных в Украине; 9% — с валюты и активов, размещенных за рубежом.

Не надо декларировать то, что приобретено на средства, из которых заплатили налоги, а также если у вас один (одна):

квартира до 120 кв. м;

дом до 240 кв. м;

нежилая некоммерческая недвижимость до 60 кв. м;

земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации;

активы до 400 тысяч гривен.

Что задекларировать?

деньги в гривнах и иностранной валюте;

движимое и недвижимое имущество;

ценные бумаги;

паи;

права на получение дивидендов;

другие активы.

В «Слуге народа» объяснили, что проведение в Украине налоговой амнистии позволит привлечь в экономику государства дополнительные ресурсы для ее активизации.