Во Львове директорам всех школ повысили зарплату до $1 тысячи

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Во Львове директорам всех школ повысили зарплату до 27 тысяч гривен, что эквивалентно $1 тысяче. Повышение зарплат коснется и директоров сельских школ, которые в этом году вошли во Львовскую территориальную общину.

Решение принял исполнительный комитет Львовского горсовета.

Сейчас директора получают от 10 до 15 тысяч грн. Заработную плату им поднимут с 1 сентября. Для этого из городского бюджета выделят 15 млн грн. В следующем году по плану выделят 45 млн грн.

Первый заместитель мэра Андрей Москаленко добавил, что в этом году во Львове объявят конкурсы на должность директора 44 городских школ. Всего в Львовской ОТО 127 общеобразовательных школ.

«Мы видим во Львове успешные школы, которые излучают энергию, где стоят очереди из детей и родителей. А с другой стороны видим школы, где есть покой. Поэтому имея перед собой задачу найти лучших 44 претендента на директоров, мы должны им сказать, что вы будете иметь зарплату не менее 27 тысячи грн», — сказал мэр Андрей Садовый.