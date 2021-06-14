В Украине введут международную сертификацию навыков владения компьютером
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Adrien Olichon / Unsplash
В Украине введут международную сертификацию навыков владения компьютером (ICDL — European Computer Driving Licence), которая позволит украинцам подтверждать свои навыки работы с ПК в более чем 100 странах.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Сертификация ICDL, которая подтверждает компетенцию, содержит теоретические и практические задачи базового уровня. Она нужна в случае поступления в иностранные учебные заведения, при трудоустройстве, а также для обучения и сертификации цифровых навыков государственных служащих.
В Минцифры отмечают, что в Украине уже действует сеть тестовых центров ICDL, в которых можно пройти сертификацию. Вскоре будет создана цифровая учебная система из 22 модулей, которые охватывают все необходимые цифровые навыки.
Материалы по модулю «Украинский цифровой гражданин» будут доступны бесплатно. Тренировочное онлайн-тестирование по этому модулю будет доступно на портале «Дія.Цифрова освіта».
Тестирование и сертификация по стандарту ICDL будут доступны всем слоям населения. Этот стандарт компьютерной грамотности признан Европейской комиссией, ЮНЕСКО, Советом европейских профессиональных информационных обществ, Европейским обществом информатики, а также министерствами образования разных стран.