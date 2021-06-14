CNN: США изучают информацию об утечке на атомной электростанции в Китае

Новости

YouTube / FactWire

Власти США проверяют информацию о «неминуемой радиологической угрозе» на китайской атомной электростанции «Тайшань».

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

На нарушения эксплуатации АЭС китайскими властями пожаловалась французская компания Framatome, которая частично владеет элекстростанцией. Вашингтон считает, что пока ситуация не представляет серьезной угрозы.

Framatome направила жалобу Министерству энергетики США 8 июня. В письме компании говорится, что китайский регулятор — Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) — повышает допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС, чтобы не допустить ее закрытия. «Ситуация представляет собой неминуемую радиологическую угрозу для станции и населения, и Framatome срочно запрашивает разрешения на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возврата станции к нормальной работе», — отмечается в жалобе.

Французская компания попросила США согласовать получение от американской стороны помощи для устранения проблем на китайской АЭС. Как отмечает CNN, для оказания помощи есть только две причины, одной из которых как раз является упомянутая в письме «неминуемая радиологическая угроза».

Как рассказал один из источников CNN, администрация США считает, что ситуация на АЭС пока «не достигла критического уровня» и не несет серьезной угрозы безопасности рабочим электростанции или местным жителям.

При этом на самой АЭС заявили, что все ее показатели «в норме». В заявлении электростанции от 13 июня говорится, что два ядерных реактора «Тайшань» находятся «в рабочем состоянии». При этом уточняется, что на втором энергоблоке недавно прошел «капитальный ремонт», но причины для его проведения не указаны.

АЭС «Тайшань» находится в провинции Гуандун на юго-востоке Китая. Электростанция построена на побережье Южно-Китайского моря. АЭС включает в себя два энергоблока с реакторами мощностью по 1 750 МВт (реакторы EPR были произведены французской компанией Areva). Строительство первого энергоблока началось в октябре 2009 года, второго — в апреле 2010 года. Framatome — поставщик ядерного оборудования и услуг для АЭС, с нею заключен контракт на строительство и эксплуатацию станции.