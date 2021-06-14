Отчет SIPRI: Россия и США увеличили ядерный арсенал

Новости

Количество развернутых ядерных боеприпасов в мире по состоянию на начало 2021 года увеличилось, причем значительная часть находится в оперативном управлении России и США.

Об этом говорится в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). В нем оценивается текущее состояние вооружений, разоружения и международной безопасности. Ключевой вывод состоит в том, что, несмотря на общее сокращение количества ядерных боеголовок в 2020 году, их больше развернули в составе оперативных сил.

В 2020 году США и Россия продолжали сокращать свои общие запасы ядерного оружия. Однако в начале 2021 у обоих было примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее. Кроме этого, Россия увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном за счет развертывания большего количества межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с несколькими боеголовками (МБР) и баллистических ракет морского базирования.

Развернутые стратегические ядерные силы обеих стран остаются в рамках договора СНВ-3.

«И Россия, и США, похоже, увеличивают значение ядерного оружия в своих стратегиях национальной безопасности», — сказал Ханс Кристенсен, старший научный сотрудник программа SIPRI по ядерному разоружению.

Отметим, что Россия и США вместе владеют более 90% мирового ядерного оружия. Обе страны имеют и большие, и дорогие программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, ракетных и авиационных систем доставки, а также производственных мощностей. В РФ, по данным SIPRI, сейчас 6 255 боеголовок, а в США — 5 550. Для сравнения у Китая 350 ядерных боеголовок, а у Франции — 290.

Девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Корейская Народно-Демократическая Республика (Северная Корея) — несколько сократили количество ядерного оружия (с 13 400 единиц ядерного оружия в 2020 году до 13 080 единиц ).

SIPRI

Несмотря на это общее сокращение, оценочное количество ядерных боеприпасов, развернутых в настоящее время в оперативных силах, увеличилось до 3 825 — в 2020 году их было 3 720. Около 2 тысяч из них (почти все они принадлежали России или США) находились в состоянии повышенной боевой готовности.