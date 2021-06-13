В Китае на продовольственном рынке утром прогремел взрыв. Погибли по меньшей мере 12 человек
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Скриншот / Youtube
В Китае в городе Шиянь (провинция Хубэй) на территории продовольственного рынка возле жилого комплекса раздался сильный взрыв, предварительно погибли 12 человек.
Об этом сообщило центральное телевидение Китая.
Как отмечается, взрыв произошел примерно в 6:30 в воскресенье, 13 июня, рынок на тот момент уже начал работать, и на его территории было много людей. Взрывной волной разрушило продовольственные палатки и магазины.
По данным спасателей, из-под завалов извлекли 150 человек, 12 из них погибли, 138 получили ранения и были госпитализированы (37 человек были тяжело ранены).
В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств взрыва, создан аварийно-спасательный штаб. Предварительно — сдетонировал газ.
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