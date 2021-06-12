В Китае 27 чиновников привлекли к ответственности из-за массовой гибели марафонцев в Ганьсу

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Власти Китая привлекли к ответственности 27 чиновников из-за гибели 21 спортсмена во время майского горного ультрамарафона в провинции Ганьсу.

Об этом сообщает BBC.

Глава округа Цзинтай, где проходила гонка, лишился должности, а местного мэра и главу Коммунистической партии города Байинь привлекли к дисциплинарной ответственности. Ряд чиновников получили предупреждение за пренебрежение службой, потеряв баллы социального рейтинга.

Владелец компании-организатора марафона Чжан Сяоянь задержан. Ему предъявлено уголовное обвинение.

В стране приостанавливают все спортивные мероприятия, не имеющие четкого надзора, правил и стандартов безопасности.