Румыния разрешила украинским болельщикам на Евро-2020 не сидеть на карантине

Новости

Jonny Clow / Unsplash

Румыния разрешила украинским болельщикам не сидеть на 14-дневном карантине, если они едут на матчи сборной.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

«Граждане Украины, которые прибывают в Румынию для участия в футбольных матчах в рамках финального турнира Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 и доказывают это, представляя билеты в распечатанном формате или в электронном виде, освобождаются от пребывания на карантине в течение 14 дней», — говорится в сообщении.

Но там напоминают, что решение по каждому болельщику о въезде в Румынию принимается на границе непосредственно пограничниками.