Румыния разрешила украинским болельщикам на Евро-2020 не сидеть на карантине
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- Алексей Ярмоленко
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Jonny Clow / Unsplash
Румыния разрешила украинским болельщикам не сидеть на 14-дневном карантине, если они едут на матчи сборной.
Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.
«Граждане Украины, которые прибывают в Румынию для участия в футбольных матчах в рамках финального турнира Чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 и доказывают это, представляя билеты в распечатанном формате или в электронном виде, освобождаются от пребывания на карантине в течение 14 дней», — говорится в сообщении.
Но там напоминают, что решение по каждому болельщику о въезде в Румынию принимается на границе непосредственно пограничниками.
- 17 марта 2020 года УЕФА решила, что Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Начнется турнир поединком между сборными Турции и Италии, который состоится в Риме.
- Игры будут принимать 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля.
- Сборная Украины сыграет в групповом этапе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.