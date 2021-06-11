Германия исключила Украину из списка стран с высоким уровнем распространения коронавируса

Новости

Германия изъяла Украину из списка стран с высоким риском распространения коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В пятницу Институт инфекционных заболеваний Роберта Коха (RKI) заявил, что Германия изъяла из этого списка Армению, Австрию, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Канаду, Кипр, Косово, Ливан, Молдову, Черногорию, Северную Македонию, Сербию, Украину и США. Это решение вступит в силу 13 июня.

Решение означает, что путешественники, которые въезжают в Германию самолетом, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, доказательство вакцинации или результаты теста на наличие антител после выздоровления от COVID-19.

Кроме того, в пятницу министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что с 1 июля будут разрешены поездки для туристов из стран с показателем заражения ниже 200 на 100 тысяч человек. При этом такой показатель должен быть установлен в течение последних семи дней.