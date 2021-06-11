Экс-нардеп Крючков пришел на заседание суда пьяным. Он признался, что до ночи пил водку
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- Костя Андрейковец
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Синиця Олександр / УНІАН
Бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда с опозданием в 30 минут и будучи пьяным.
Заседание суда в итоге продлилось почти 6 минут и было перенесено на 12 июля.
В самом начале заседания судья заметил у Крючкова «неустойчивую походку» и «покраснение глаз», задав вопрос, что с его здоровьем.
«Ваша честь, честно, вчера был День рождения, отмечали до часу ночи… такое ощущение, что остались остатки алкоголя [в крови]. Ну… врать нет смысла», — сказал Крючков.
Он признался, что пил водку и запивал ее травяной настойкой. При этом он заверил, что выпил всего 300 грамм алкоголя.
«То есть вы пришли в суд в состоянии алкогольного опьянения?» — спросил судья. «Нет, потребление алкоголя происходило вчера», — ответил Крючков.
В конце судья заявил, что к сожалению ВАКС не может наказать экс-нардепа за неуважение к суду и переносит заседание.
- Крючкова обвиняют злоупотреблении служебным положением, которое привело к убыткам на 346 млн гривен. По данным следствия, в 2014—2015 годах Крючков, занимая должность председателя правления ЧАО «Холдинговая компания «Энергосети» вместе с бывшим и. о. главы правления «Запорожьеоблэнерго» оформил пять договоров переуступки между компаниями.
- Крючков долгое время скрывался и был экстрадирован из Германии в 2019 году. 17 апреля Соломенский районный суд Киева арестовал Крючкова на 45 суток с залогом в 7,11 млн грн. Вскоре он вышел на свободу.