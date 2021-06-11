Экс-нардеп Крючков пришел на заседание суда пьяным. Он признался, что до ночи пил водку

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Синиця Олександр / УНІАН

Бывший депутат Верховной Рады Дмитрий Крючков пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда с опозданием в 30 минут и будучи пьяным.

Заседание суда в итоге продлилось почти 6 минут и было перенесено на 12 июля.

В самом начале заседания судья заметил у Крючкова «неустойчивую походку» и «покраснение глаз», задав вопрос, что с его здоровьем.

«Ваша честь, честно, вчера был День рождения, отмечали до часу ночи… такое ощущение, что остались остатки алкоголя [в крови]. Ну… врать нет смысла», — сказал Крючков.

Он признался, что пил водку и запивал ее травяной настойкой. При этом он заверил, что выпил всего 300 грамм алкоголя.

«То есть вы пришли в суд в состоянии алкогольного опьянения?» — спросил судья. «Нет, потребление алкоголя происходило вчера», — ответил Крючков.

В конце судья заявил, что к сожалению ВАКС не может наказать экс-нардепа за неуважение к суду и переносит заседание.