Опрос: В Раду проходят пять партий, за лидерство борются «Слуга народа» и «ЕС»

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Чузавков Сергей / УНИАН

Согласно опросу Киевского международного института социологии, в случае выборов в Верховную Раду членами парламента стали бы депутаты пяти партий.

Относительно наибольшую поддержку имеет партия «Слуга народа», которую поддержали 14,2% всех респондентов и 20,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором.

При этом «Европейскую солидарность» поддерживают 12,9% среди всех респондентов и 18,5% среди тех, кто определился. Разница в поддержке этих партий — в пределах статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой «делят» первое-второе место.

Третье-четвертое места делят «Батьківщина» (8,4% и 12%) и «ОПзЖ» (8,3% и 11,9%). Преодолела бы проходной барьер также партия «Сила и Честь» (5,1% и 7,2%). Поддержка других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближена к нему «Украинская стратегия Гройсмана» (3% и 4,2%), «Оппозиционный блок» (3% и 4,2%) и Радикальная партия (2,9% и 4,2%).

На выборах президента, если бы они происходили в начале июня, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский — 23% всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. На втором месте — Петр Порошенко, которого поддержали бы 13% всех респондентов и 17,4% среди тех, кто определился. Далее следуют Юлия Тимошенко (соответственно, 9,5% и 12,7%), Юрий Бойко (8% и 10,6%) и Игорь Смешко (6,1% и 8,1%). Поддержка других кандидатов ниже.

Опрос проводился 1—7 июня. В нем приняли участие 2 003 респондента из всех регионов на подконтрольной территории Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.