Харьковский стадион «Металлист» передали в собственность города
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Харьковский областной совет передал в коммунальную собственность города стадион «Металлист».
Об этом сообщается на сайте совета.
«Областной совет решил передать из совместной собственности территориальных общин области в коммунальную собственность территориальной общины Харькова с обязательством использовать [стадион] по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность», — сказано в решении.
В собственность Харькова перешло коммунальное предприятие «Областной спортивный комплекс Металлист», а также недвижимое и движимое имущество, закрепленное за ним на Плехановской улице.
Комплекс «Металлист» включает в себя футбольное поле, четыре трибуны на 40 тысяч мест, 16 полей для мини-футбола, теннисный корт, баскетбольную площадку, два конференц-зала, четыре ресторана и сувенирный магазин.
- Стадион «Металлист» и одноименный футбольный клуб в 2013 году продали олигарху Сергею Курченко. После Революции достоинства Курченко бежал в Россию и прекратил финансировать клуб. В 2016 году «Металлист» прекратил существование.
- В 2021 году бывший владелец клуба Александр Ярославский (2005—2012) договорился с городским советом о возрождении «Металлиста» и анонсировал реконструкцию стадиона и академии клуба.