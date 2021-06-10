В Южной Корее здание рухнуло на автобусную остановку. Погибли 9 человек и более 20 травмированы

Новости

В южнокорейском городе Кванджу пятиэтажное здание обрушилось на автобусную остановку, из-за чего на месте погибли 9 человек и еще 25 человек получили ранения.

Об этом сообщает CNN.

По данным Национальной службы пожарной охраны, обрушение произошло в тот момент, когда на остановке остановился автобус с 17 пассажирами. Само же здание было пустым — его планово сносили.

Снос здания контролировали 16 рабочих, которые уже дали показания полиции. Они уверяют, что перекрыли пешеходные дорожки возле здания незадолго до обрушения.

В поисково-спасательной операции участвовали около 190 пожарных, полиция и медики. Все тела погибших и раненых извлекли из-под завалов.