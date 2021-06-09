Двое немцев-велосипедистов, которых задержали на границе, едут в Киев. Их отпустили через сутки
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Двое немцев-велотуристов, которые думали, что Украина в Евросоюзе и были задержаны на границе во Львовской области, движутся в Киев. Украинские пограничники отпустили их через 24 часа после задержания.
Об этом пишет Deutsche Welle.
36-летний Мориц Геллер (один из велосипедистов) рассказал, что ему и Морису Гебгарду после освобождения пришлось вернуться в Польшу и уже оттуда въезжать в Украину через пункт пропуска.
По его словам, он с другом не заметил как нарушил правила пересечения. Геллер добавил, что при задержании и дальше пограничники обращались с ними корректно.
Геллер рассказал, что из Германии они едут в Таиланд и дальше по маршруту у них Россия. После повторного въезда в Украину они останавливались во Львове и двинулись в Киев, где планируют получить российскую визу.