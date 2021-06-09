Парламент Албании объявил президенту импичмент

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Kalhh / Рixabay

Депутаты парламента Албании на чрезвычайной пленарной сессии проголосовали за импичмент президента страны Илира Меты, которого они обвинили в нарушении албанской конституции.

Об этом пишет AР.

В 98-страничном отчете парламентского следственного комитета говорится, что президент Илир Мета нарушил 16 статей конституции перед всеобщими выборами в Албании 25 апреля и должен быть отстранен от должности за год до истечения срока его полномочий.

В конце апреля 49 правящих депутатов-социалистов обратились за помощью в следственный комитет. Они обвиняют Мету, бывшего социалистического премьер-министра, который покинул партию много лет назад, в разжигании нестабильности и насилия в балканском государстве и в поддержке политической оппозиции перед выборами.

Президент, в свою очередь, утверждает, что парламент находится в переходном периоде после выборов и поэтому не имеет права проводить такое расследование.

Мета обвинил премьер-министра Эдди Раму в том, что он руководит «клептократическим режимом» и сосредоточивает в своих руках все законодательные, административные и судебные полномочия.

Президент Албании имеет преимущественно символические полномочия, но одновременно он имеет некоторую власть над судебной системой и вооруженными силами. Роль президента считается аполитичной, но Мета регулярно вступает в конфликты с правительством Эдди Рамы.