Расследование Bellingcat: Отравители Навального пытались убить поэта Быкова «Новичком»

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Із архіву Дмитра Бикова

Расследователи Bellingcat и Insider выяснили, что причастные к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального сотрудники ФСБ России пытались также отравить и российского поэта и активиста Дмитрия Быкова.

Журналисты выяснили, что как минимум за год до покушения за Быковым велась слежка, в которой участвовали сотрудники Института криминалистики ФСБ и Службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ). В частности, это были Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николай Горохов. Они регулярно следовали за Быковым во время его поездок по стране.

13 апреля 2019 года Быков вместе с женой прибыли в Новосибирск для участия в национальном диктанте. К тому времени указанный сотрудник ФСБ Паняев и Иван Осипов из «Лаборатории» (научно-исследовательский институт №2 ФСБ) прилетели в Новосибирск (под именами Владимир Алексеев и Иван Спиридонов). Они улетели в Москву на следующий день.

Быков поселился в гостинице Domina, где, по мнению расследователей, сотрудники ФСБ и нанесли яд. После выступления в Новосибирске поэт отправился в Екатеринбург, а позже — в Уфу читать лекцию. Именно во время перелета в столицу Башкортостана 16 апреля поэту стало плохо. Расследователи предполагают, что отравление произошло лишь на третий день потому, что Быков повторно надел одежду, на которую могли нанести яд.

Косвенно эту теорию может подтверждать то, что у Быкова на спине обнаружили малиновое пятно неизвестного происхождения размером с кулак. Кожа в этом месте шелушилась, покрывалась корочками, сильно зудела и долго не заживала. Специалисты утверждают что «Новичок» не должен вызывать такое раздражение. Однако если в такой раствор добавили кожно-нарывной агент или в молекуле действующего вещества присутствовали радикалы, способные вызвать кожно-нарывной эффект, это могло бы дать похожую картину.

«Если пятно действительно является следом от яда, то тот факт, что Дмитрий Быков снял футболку в машине скорой помощи, мог спасти ему жизнь, сократив время взаимодействия с веществом», — говорится в расследовании.

Быков описывал симптомы, схожие с теми, которые были у Навального. В больнице поэта ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли в Москву. Через пять дней писатель пришел в сознание. СМИ предполагали, что причиной госпитализации Быкова стало обострение, связанное с сахарным диабетом, однако врачи позже это опровергли. Сам поэт в комментарии Insider заявил, что не знает, кто мог стоять за покушением на него.