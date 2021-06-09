The Economist составил рейтинг самых комфортных для жизни городов мира. Из-за пандемии в нем сменились лидеры

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Новозеландский Окленд получил титул лучшего города мира по уровню качества жизни по версии аналитического подразделения британского журнала The Economist.

Об этом говорится в докладе Global Liveability Index 2021.

В этом году крупнейший город Новой Зеландии превзошел Осаку и Аделаиду в рейтинге из 140 лучших городов планеты. Специалисты оценивали и сравнивали уровень качества жизни по нескольким показателям: стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура.

Окленд получил 96 баллов — на 1,8 балла больше, чем Осака (Япония). За ним идут Аделаида (Австралия) с 94 баллами, Веллингтон (Новая Зеландия) и Токио (Япония) — 93,7 балла, Перт (Австралия) — 93,3 балла.

В первую десятку лучших городов мира вошли швейцарские Цюрих и Женева, оказавшиеся на седьмом и восьмом месте соответственно, а также австралийские Мельбурн, опустившийся со второго на девятое место, и Брисбен, занявший десятое место.

«Восемь городов Азиатско-Тихоокеанского региона попали в первую десятку, тогда как европейские и канадские мегаполисы значительно уступили свои позиции из-за последствий жестких ограничений. Окленд поднялся на первое место, поскольку власти успешно сдерживали распространение COVID-19, позволяя городу оставаться открытым, что и обеспечило высокие оценки», — указали авторы рейтинга.

Последнее место в списке занял Дамаск (Сирия), а перед ним разместились Лагос (Нигерия), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) и Дакка (Бангладеш).

В открытой для ознакомления части исследования Киев не упоминается, а полная версия доступна только по подписке.