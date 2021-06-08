Сборная Украины прилетела в Бухарест. Там она сыграет два поединка на Евро-2020
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Украинской ассоциации футбола
Сборная Украины по футболу прилетела в румынскую столицу Бухарест, где она сыграет два поединка на Чемпионате Европы-2020.
Самолет с игроками сборной вылетел из Харькова в 17:00 и успешно приземлился в небольшом аэропорту Баняса около 18:45. Этот аэропорт был выбран УЕФА для приема чартеров участников Евро-2020.
После прилета футболисты сразу пересядут в автобус, в котором будут передвигаться во время Чемпионата Европы. Тот привезет их в гостиницу «Каро», которая станет резиденцией для игроков и тренерского штаба на период Евро-2020.
Утром 9 июня у сборной запланирована первая пресс-конференция. А первая тренировка состоится в тот же день, но вечером.
- 17 марта 2020 года УЕФА решила, что Чемпионат Европы по футболу состоится летом 2021 года. Начнется турнир поединком между сборными Турции и Италии, который состоится в Риме.
- Игры будут принимать 11 городов: Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Лондон, Глазго, Севилья, Будапешт, Мюнхен. Турнир будет проходить с 11 июня по 11 июля.
- Сборная Украины сыграет в групповом этапе со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.