Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за «политизированной» формы сборной Украины
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- Костя Андрейковец
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Facebook / Андрій Павелко
Российский футбольный союз (РФС) официально обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций из-за якобы «политизированной» новой формы сборной Украины на Евро-2020.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает основные принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания [...]. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — заявили в РФС.
- 6 июня сборная Украины по футболу презентовала новую форму, в которой она сыграет на Чемпионате Европы 2020 года. На ней изображены контуры Украины с оккупированным Россией Крымом и вышиты надписи «Слава Украине!» и «Героям Слава!».
- В МИД России и Госдуме буквально сразу же возмутились. Россияне требовали запретить форму, но УЕФА одобрил ее.