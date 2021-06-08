Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за «политизированной» формы сборной Украины

Новости

Facebook / Андрій Павелко

Российский футбольный союз (РФС) официально обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций из-за якобы «политизированной» новой формы сборной Украины на Евро-2020.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает основные принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания [...]. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний», — заявили в РФС.