Верховный суд отказал Филарету в признании недействительным Поместного собора, на котором образовали ПЦУ
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Верховный суд отказал патриарху Филарету в удовлетворении иска. Тот требовал, чтобы суд признал недействительным Поместный собор, во время которого создали Православную церковь Украины, и все его решения.
Об этом в своем Facebook написал митрополит ПЦУ Евстратий.
«Суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках бывшего предстоятеля УПЦ КП обжаловать решение Поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года, который был созван ним лично вместе с Архиерейским собором УПЦ КП в Малой Софии. На котором он председательствовал, решение которого вместе с президиумом Собора первым подписал. А потом решил, что это все «было ситуативно», — отметил он.
В своем решении Верховный суд отметил, что подобные церковные вопросы не могут рассматриваться в светских судах, потому что государство отделено от церкви. А любое решение суда трактовалось бы как вмешательство во внутренние церковные дела.
По словам Евстратия, таким образом Верховный суд создал прецедент того, что все внутренние вопросы религиозных организаций, которые руководствуются собственными уставами и нормами, не могут оспариваться в светских судах.
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