Футбольную ассоциацию Англии впервые за 157-летнюю историю возглавит женщина

Новости

Футбольная ассоциация Англии (FA) во вторник, 8 июня, объявила о назначении нового руководителя организации. Впервые за 157-летнюю историю существования ассоциации эту должность получила женщина — Дебби Хьюитт.

Об этом говорится на официальном сайте FA.

Хьюитт займет пост главы Футбольной ассоциации Англии с января 2022 года. Предыдущий руководитель Футбольной ассоциации Грег Кларк ушел в отставку в ноябре 2020 года.

Хьюитт является членом совета директоров Visa Europe и главой британской сети ресторанов и пабов The Restaurant Group. За свои достижения в бизнесе в 2011 году она получила звание кавалера ордена Британской империи.