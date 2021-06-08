Футбольную ассоциацию Англии впервые за 157-летнюю историю возглавит женщина
- Автор:
- София Телишевская
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Футбольная ассоциация Англии (FA) во вторник, 8 июня, объявила о назначении нового руководителя организации. Впервые за 157-летнюю историю существования ассоциации эту должность получила женщина — Дебби Хьюитт.
Об этом говорится на официальном сайте FA.
Хьюитт займет пост главы Футбольной ассоциации Англии с января 2022 года. Предыдущий руководитель Футбольной ассоциации Грег Кларк ушел в отставку в ноябре 2020 года.
Хьюитт является членом совета директоров Visa Europe и главой британской сети ресторанов и пабов The Restaurant Group. За свои достижения в бизнесе в 2011 году она получила звание кавалера ордена Британской империи.
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