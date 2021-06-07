В ЕС утвердили фонд в €17,5 миллиарда на отказ от «грязной» энергетики

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Appolinary Kalashnikova / Unsplash

Совет Европейского Союза утвердил создание Фонда справедливого перехода (JTF) с капиталом в 17,5 млрд евро, который призван финансировать проекты по отказу от углеродных энергоресурсов и переходу на «зеленую» энергетику.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

За счет фонда будут развивать наиболее зависимые от «грязной» энергетики регионы ЕС. Речь о регионах, которые зависимы от производства и использования угля, торфа и горючего сланца. В ближайшее время будут определен перечень регионов и их инвестиционные потребности.

Указано, что фонд будет финансировать проекты по смягчению социально-экономических потерь от перехода на «зеленую» энергетику для тех регионов Евросоюза. Инвестиции из этого фонда должны сократить экономическое неравенство между регионами Евросоюза.

JTF — это одна из мер по сокращению выбросов парниковых газов в Евросоюзе на 55% к 2030 году (по сравнению с уровнем 1990 года) и достижению нулевых выбросов к 2050 году.