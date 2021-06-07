Зеленский подписал закон, ограничивающий распространение пластиковых пакетов

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, который ограничивает использование пластиковых пакетов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«500 — столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут — именно столько, в среднем, мы пользуемся пакетом. Более 100 лет — именно столько один пакет разлагается», — сказал президент, подписывая закон.

Документ запрещает бесплатное распространение пластиковых пакетов (кроме биоразлагаемых) в розничной торговле и общепите. Пластиковые пакеты должны предоставляться только за деньги. При этом розничные цены на такие пакеты не могут быть ниже минимальных цен, которые устанавливает Кабинет министров.

Также предполагается обязательная маркировка биоразлагаемых пластиковых пакетов и устанавливаются штрафы за нарушение этих норм. Зеленский также отметил важность еще одного направления экологической политики — управление отходами и отметил, что уже разработан законопроект по этой проблематике.

«К сожалению, в то время, когда многие страны уже перерабатывают 99% отходов, в Украине на вторичную переработку попадает только 6%. На сегодняшний день разработан современный законопроект об управлении отходами, который предусматривает предотвращение их образования, повторное использование, переработку отходов и грамотную утилизацию», — рассказал президент. Большая часть статей закона начнет действовать с 2022 года.