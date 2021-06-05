Итальянская полиция обвинила десятки туристов в краже 100 кг песка с острова Сардиния
- Автор:
- Олег Панфилович
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Flickr / Michele Testini
На острове Сардиния полиция обвинила десятки туристов в краже песка с местных пляжей.
Об этом пишет BBC.
Правоохранители уже сообщили о подозрении 41 человеку, которым вменяют кражу более 100 килограмм песка. В рамках расследования военная и таможенная полиция Сардинии следила за аэропортами и портами, а также искала веб-сайты, где могли продавать песок. Туристов задерживали во время таможенного досмотра.
Полиция сообщила, что в последние дни обнаружила десятки онлайн-объявлений о продаже песка, незаконно собранного с берегов Сардинии, причем некоторые из них по «высоким ценам».
Подозреваемым грозит штраф до €3 тысяч. Полиция сообщила, что в этом году уже собрала около €13 тысяч в виде штрафов, добавив, что изъятый песок возвращают в места, откуда он был вывезен.
Отмечается, что в 2017 году итальянские власти приняли закон, запрещающий забор песка с пляжей Сардинии. Размер штрафов составляет от €500 до €3 тысяч, в зависимости от количества и места кражи песка.
Запрет был введен, поскольку инциденты с вывозом песка становятся все более частыми. Туристов особенно привлекают пляжи с «невероятным» цветным, розовым или очень белым песком.
- В сентябре 2020 года французского туриста оштрафовали на €1 тысячу за попытку вывезти с острова Сардиния два килограмма пляжного песка.
- В мае 2019 года на Сардинии пляжи начали патрулировать полицейские из-за того, что туристы регулярно воруют оттуда песок.