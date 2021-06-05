Итальянская полиция обвинила десятки туристов в краже 100 кг песка с острова Сардиния

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Flickr / Michele Testini

На острове Сардиния полиция обвинила десятки туристов в краже песка с местных пляжей.

Об этом пишет BBC.

Правоохранители уже сообщили о подозрении 41 человеку, которым вменяют кражу более 100 килограмм песка. В рамках расследования военная и таможенная полиция Сардинии следила за аэропортами и портами, а также искала веб-сайты, где могли продавать песок. Туристов задерживали во время таможенного досмотра.

Полиция сообщила, что в последние дни обнаружила десятки онлайн-объявлений о продаже песка, незаконно собранного с берегов Сардинии, причем некоторые из них по «высоким ценам».

Подозреваемым грозит штраф до €3 тысяч. Полиция сообщила, что в этом году уже собрала около €13 тысяч в виде штрафов, добавив, что изъятый песок возвращают в места, откуда он был вывезен.

Отмечается, что в 2017 году итальянские власти приняли закон, запрещающий забор песка с пляжей Сардинии. Размер штрафов составляет от €500 до €3 тысяч, в зависимости от количества и места кражи песка.

Запрет был введен, поскольку инциденты с вывозом песка становятся все более частыми. Туристов особенно привлекают пляжи с «невероятным» цветным, розовым или очень белым песком.