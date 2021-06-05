Власти Нигерии начали блокировать Twitter из-за удаленного твита президента

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Власти Нигерии начали блокировать соцсеть Twitter на территории страны после того, как она удалила сообщение президента.

Об этом сообщает BBC.

Приказ прекратить доступ уже получили мобильные операторы и интернет-провайдеры. Неизвестно, сколько продлится блокировка. Решение объяснили якобы использованием платформы для «подрыва существования Нигерии». Министр информации Нигерии Лай Мохаммед поручил Национальной радиовещательной комиссии немедленно начать процесс лицензирования всех социальных сетей в Нигерии.

Несколько дней назад Twitter удалила пост президента Нигерии Мухаммаду Бухари о гражданской войне в Нигерии 1967—1970 годов и о том, как поступать с «теми, кто плохо себя ведет сегодня». В твите звучали угрозы наказать виновных в недавних нападениях на избирательные и полицейские участки.

После этого представитель Twitter заявил, что публикация нарушает правила соцсети. «Владелец аккаунта должен будет удалить твит и провести 12 часов со своим аккаунтом в режиме только для чтения», — заявили в соцсети.