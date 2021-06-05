«Укрзалізниця» выявила в своей собственности двух медведей. Их отправят в зоопарк в Нидерландах
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- Екатерина Кадакова
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Robert F. Tobler / Wikipedia
В Запорожье во время проверки непрофильных активов на балансе детской железной дороги выявили двух медведей. Животных передадут на реабилитацию в зоопарк в Нидерландах.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы правления «Укрзалізниці» Иван Юрик.
«Двух косолапых, которые каким-то чудом оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды. Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк», — рассказал он и уточнил, что переезд медведей должен состояться в сентябре.
По словам Юрика, медведей пытались передать в центр реабилитации в течение нескольких лет, но в Украине все такие учреждения переполнены.
- 31 марта Кабмин утвердил финансовый план «Укрзалізниці» на 2021 год, который предусматривает доход в 93 миллиарда гривен с прибылью на уровне 3,6 миллиарда гривен и налогами в бюджет на 24,7 миллиарда. Прибыль планировали получить с продажи металлолома, отчуждения непрофильных активов.