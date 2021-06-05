«Укрзалізниця» выявила в своей собственности двух медведей. Их отправят в зоопарк в Нидерландах

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Robert F. Tobler / Wikipedia

В Запорожье во время проверки непрофильных активов на балансе детской железной дороги выявили двух медведей. Животных передадут на реабилитацию в зоопарк в Нидерландах.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы правления «Укрзалізниці» Иван Юрик.

«Двух косолапых, которые каким-то чудом оказались на балансе Запорожской детской железной дороги, мы передаем на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo. Это в городе Ренен, Нидерланды. Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк», — рассказал он и уточнил, что переезд медведей должен состояться в сентябре.

По словам Юрика, медведей пытались передать в центр реабилитации в течение нескольких лет, но в Украине все такие учреждения переполнены.