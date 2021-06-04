«Укрзалізниця» запускает 11 дополнительных поездов к Черному и Азовскому морям. Перечень

Новости

Photo by Tobias Zils on Unsplash

«Укрзалізниця» на июнь запускает 11 дополнительных поездов в направлении Черного и Азовского морей.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, отметив, что уже начали продавать билеты.

С 3 июня начал курсировать поезд № 269/270 Лисичанск — Одесса, он ходит через день по нечетным числам.

Также с 3 июня из Кривого Рога по нечетным числам будет курсировать поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог — Днепр — Геническ. Обратно из Геническа поезд № 189/203 начнет ходить с 6 июня.

С 4 июня к Азовскому морю начинает курсировать поезд № 282/281 Хмельницкий — Геническ, с 5 июня — поезд № 280/279 Жмеринка — Геническ.

С 5 июня по нечетным числам будет курсировать поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск — Геническ. В обратном направлении поезд № 232/231 будет отправляться по четным числам.

С 10 июня жители Днепра и Кривого Рога смогут добраться в Бердянск — поезд № 472/471 Днепр — Бердянск будет курсировать по четным числам, обратно — по нечетным. Поезд № 552/551 Кривой Рог — Бердянск будет курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.

А с 11 июня для жителей Харькова запустят поезд № 261/262 Харьков — Бердянск. Из Львова тогда же начнет курсировать поезд № 86/186-185/85 Львов — Новоалексеевка до Бердянска.

Кроме того, как отметили в УЗ, для жителей Чернигова и Сум запустят поезд № 213/214 Сумы — Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин) — Одесса. В Одессу поезд будет отправляться по нечетным числам начиная с 15 июня, в обратном направлении — с 17 июня по нечетным числам.