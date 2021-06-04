МИД: В Украину вернулся капитан судна Avant Garde Гаврилов, которого пять лет удерживали на Шри-Ланке

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Профсоюз работников морского транспорта

Украинский капитан судна Avant Garde Геннадий Гаврилов, которого удерживали на Шри-Ланке с 2016 года, вернулся в Украину.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Он отметил, что Гаврилова удерживали по ложным обвинениям и в мае суд его в конечном итоге оправдал.

«Дипломаты были рядом и боролись за освобождение. В конце мая суд наконец его оправдал. Сейчас он уже в Одессе», — написал глава внешнеполитического ведомства.

Гаврилов был капитаном судна Avant Garde, которое находилось в управлении шри-ланкийской компании и было задействовано в обеспечении безопасности на море и предотвращения нападений пиратов. В октябре 2015 года судно задержали на Шри-Ланке, а через несколько месяцев, в июне 2016 года, самого Гаврилова арестовали по подозрению в нелегальном ввозе оружия. Его удерживали в течение пяти лет. В мае 2021 года суд снял с него обвинения.