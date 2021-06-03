В Украине впервые продали тюрьму — Львовскую исправительную колонию купили за 400 миллионов гривен
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Фонд государственного имущества Украины
В Украине на аукционе в рамках «Большой распродажи тюрем» впервые продали имущество учреждения — Львовской исправительной колонии № 48.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
«Стартовая цена основного объекта — 132 миллиона 674 тысячи 303 гривны 55 копеек. Цена продажи по результатам торгов — 377 миллионов 500 тысяч гривен», — заявил он.
По словам Малюськи, в торгах приняли участие 7 участников.
Также министр уточнил, что вырученные средства от продажи тюрем распределяются по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет, 70% — на восстановление тюремной инфраструктуры.
«Вместо заброшенного и развалившегося хлама мы получим новые тюрьмы, которые соответствуют европейским стандартам и не являются позором для государства», — написал Малюська.
Впоследствии министр добавил в соцсети, что на аукционе продали еще один лот — отдельную часть 48-й колонии.
«Стартовая цена — 3 миллиона 386 тысяч 294 гривны 37 копеек. Цена продажи — 30 миллионов гривен. Торговались 9 участников», — рассказал он.
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- В феврале Министерство юстиции совместно с Фондом госимущества запустили спецпроект по продаже на аукционе имущества тюрем, колоний и СИЗО, которые не работают.
- Первым на онлайн-аукцион выставили Ирпенский исправительный центр № 132 в центре поселка Коцюбинское.