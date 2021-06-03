«На Вас заведено дело». Нацполиция предупредила о спам-рассылке от ее имени

Новости

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Национальная полиция предупредила о рассылке мошенниками писем от имени ведомства с требованием предоставить персональные данные.

Об этом сообщил Департамент патрульной полиции.

«Сегодня утром якобы с электронной почты управления патрульной полиции в г. Киеве kyiv2@patrol.police.gov.ua различным государственным органам и частным компаниям поступали письма от имени начальника Департамента патрульной полиции с контекстом: на вас заведено уголовное дело, срочно предоставьте информацию, иначе вам будет выписан штраф», — сообщили в полиции.

Там подчеркнули, что подобных писем департамент не направлял. «Предупреждаем, что электронные письма с похожим содержанием (о неуплаченных налогах, уголовных делах и пр.) могут поступать и якобы от других госучреждений», — отметили в ведомстве.

Полиция подчеркивает, что такая рассылка опасна, так как письма содержат приложения, при открывании которых происходит загрузка вирусного файла, заражающего компьютер.

Правоохранители призвали граждан не открывать любые запароленные архивы и файлы, поступающие на электронную почту, следить за установленным и обновленным антивирусным программным обеспечением, а также обращать внимание на адрес отправителя письма и проверять его достоверность, поскольку спам-сообщения отправляются с неофициальных адресов электронной почты.