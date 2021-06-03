Рада предварительно одобрила закон об ответственности за антисемитизм

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховная Рада в первом чтении приняла закон, который вводит ответственность за антисемитизм.

За это решение проголосовали 252 нардепа.

Согласно документу, антисемитизмом признается «определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти к ним».

Проявлениями антисемитизма, согласно тексту законопроекта, являются:

отрицание права на самоидентификацию лиц еврейского происхождения; призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения;

высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокоста);

изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений по причине антисемитизма;

умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников и памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения;

Предполагается, что лица, виновные в нарушении требований этого законодательства, несут гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законом.

Законопроект вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса и устанавливает уголовную ответственность за проявления антисемитизма. За это предлагается наказывать штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 400—8 500 гривен) или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.