Суд арестовал имущество нардепа, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов. Вероятно, речь идет о Викторе Мялике

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Tingey Injury Law Firm / Unsplash

Киевский апелляционный суд 3 июня наложил арест на недвижимое имущество народного депутата. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В суде отметили, что рассмотрели апелляционную жалобу, поданную прокурором на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева, которым было отказано в наложении ареста на имущество нардепа.

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Печерского суда.

В суде не указывают полностью фамилию депутата, только первую букву его фамилии «М». Но «РБК-Украина» пишет, что речь идет о нардепе из группы «За майбутнє» Викторе Мялике.

В марте нардеп в комментарии «Суспільне» подтверждал о подозрении, тогда у него проходил обыск.

Генпрокурор Ирина Венедиктова тогда тоже сообщала о самом деле.

Она отметила, что следствие установило, что в 2012 году подозреваемый начал строительство в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской области многоквартирных жилых домов «для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений». При этом, по словам генпрокурора, регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.

После завершения строительства, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015—2020 годов уполномоченное им лицо продавало недвижимость и передало ему более 360 млн грн дохода от этих операций. Доходы от продажи подозреваемый декларировал как доходы физлица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Таким образом, отметила генпрокурор, депутат уклонился от уплаты налога на общую сумму более 97 млн грн.

Сам Мялик заявлял, что платил все налоги и имеет необходимые документы.