ФБР обвинило российских хакеров в атаке на крупнейшего в мире производителя мяса
- Автор:
- Олег Панфилович
- Дата:
-
Brian Klug / Flickr
Федеральное бюро расследований США обвинило российскую хакерскую группировку REvil в атаке на американский филиал крупнейшего в мире производителя мяса, бразильскую компанию JBS.
Об этом говорится в сообщении Bloomberg.
«По информации ФБР, ответственность за кибератаки на JBS SA возлагается на хакерскую группировку REvil, связанную с Россией», — отмечается в сообщении.
Эта группировка, известная так же как Sodinokibi, активно применяла программы вирусов-вымогателей с момента своего появления в 2019 году. Они реализовывали модель RaaS (Ransomware-as-a-Service), то есть «вымогательство как услуга», когда разработчики программного обеспечения разрабатывают и поддерживают работу вирусов, а используют их непосредственно клиенты и партнеры группировки.
Сообщается также, что группа REvil вложила $1 млн в биткоинах для гарантий в реализацию своей схемы.
- Кибератаку зафиксировали 1 июня. Пострадали серверы, которые обеспечивают работу филиалов компании в Северной Америке и Австралии. При этом резервные серверы не пострадали. Компания прекратила работу всех пораженных систем и сообщила об этом властям.