ФБР обвинило российских хакеров в атаке на крупнейшего в мире производителя мяса

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Brian Klug / Flickr

Федеральное бюро расследований США обвинило российскую хакерскую группировку REvil в атаке на американский филиал крупнейшего в мире производителя мяса, бразильскую компанию JBS.

Об этом говорится в сообщении Bloomberg.

«По информации ФБР, ответственность за кибератаки на JBS SA возлагается на хакерскую группировку REvil, связанную с Россией», — отмечается в сообщении.

Эта группировка, известная так же как Sodinokibi, активно применяла программы вирусов-вымогателей с момента своего появления в 2019 году. Они реализовывали модель RaaS (Ransomware-as-a-Service), то есть «вымогательство как услуга», когда разработчики программного обеспечения разрабатывают и поддерживают работу вирусов, а используют их непосредственно клиенты и партнеры группировки.

Сообщается также, что группа REvil вложила $1 млн в биткоинах для гарантий в реализацию своей схемы.