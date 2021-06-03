В Украине за сутки коронавирус выявили у более чем 2,5 тысячи новых больных

Новости

Plastifikator x «Бабель»

В Украине за минувшие сутки, 2 июня, коронавирус выявили у 2 581 нового больного, среди них — 122 ребенка и 129 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 1 059 человек, выздоровели 9 405 человек. Умерли в результате осложнений 102 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Киеве (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 209 417 случаев. Выздоровели 2 072 091 человек, умерли — 50 959 больных.