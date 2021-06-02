В Иране на нефтеперерабатывающем заводе загорелся резервуар с десятками тысяч литров бензина
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В южной части иранской столицы Тегерана в среду, 2 июня, вспыхнул сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это произошло через несколько часов после возгорания военно-морского корабля Ирана «Харг» в Оманском заливе.
Об этом сообщает агентство Mehr.
По словам главы антикризисного управления Тегерана Мансура Дараджати, загорелся трубопровод сжиженного газа, поскольку там произошла утечка.
На заводе уверяют, что о попытке саботажа речь не идет, а к пожару привела ошибка в работе.
Представитель компании Tehran Oil Refining Co, которая управляет нефтеперерабатывающим заводом, рассказал Shana, что в резервуаре, который загорелся, хранилось примерно 20 тысяч баррелей бензина.
Пока информации о пострадавших или погибших в результате пожара нет, потушить возгорание обещают в течение 12 часов.
- В ночь на 2 июня в Оманском заливе при невыясненных обстоятельствах загорелось большое судно Военно-морских сил Ирана Kharg («Харг»). После этого корабль затонул. Государственное телевидение Ирана называет корабль «учебным». Его построили в Великобритании и спустили на воду в 1977 году. В ВМС Ирана корабль поступил в 1984 году.
- В августе 2020 года Иран случайно затопил макет авианосца США, который создавал для учений.