В Иране на нефтеперерабатывающем заводе загорелся резервуар с десятками тысяч литров бензина

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В южной части иранской столицы Тегерана в среду, 2 июня, вспыхнул сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это произошло через несколько часов после возгорания военно-морского корабля Ирана «Харг» в Оманском заливе.

Об этом сообщает агентство Mehr.

По словам главы антикризисного управления Тегерана Мансура Дараджати, загорелся трубопровод сжиженного газа, поскольку там произошла утечка.

На заводе уверяют, что о попытке саботажа речь не идет, а к пожару привела ошибка в работе.

Представитель компании Tehran Oil Refining Co, которая управляет нефтеперерабатывающим заводом, рассказал Shana, что в резервуаре, который загорелся, хранилось примерно 20 тысяч баррелей бензина.

Пока информации о пострадавших или погибших в результате пожара нет, потушить возгорание обещают в течение 12 часов.