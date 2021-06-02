Президентом Израиля стал Ицхак Герцог. Эту должность в свое время занимал его отец

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Парламент Израиля избрал нового президента страны — им стал глава Еврейского агентства «Сохнут», экс-лидер лейбористской партии Ицхак Герцог.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Герцог набрал 87 из 120 голосов Кнессета — это наибольшее количество голосов, которое когда-либо получал кандидат в президенты. Он обогнал общественную активистку Мириам Перец, которая получила 27 голосов и в случае победы стала бы первой женщиной на посту президента Израиля.

Герцог станет одиннадцатым президентом страны и первым на этом посту, который является сыном одного из бывших президентов. Его отец Хаим Герцог был шестым президентом страны в 1983—1993 годах, а дедушка Ицхак Айзик Герцог — главным раввином Израиля в 1937—1959 годах.

Отметим, в Израиле, который является парламентской республикой, президент выполняет в основном представительские функции, а реальным лидером является премьер-министр. Президента избирает Кнессет сроком на 7 лет. Один и тот же человек не может занимать этот пост более одного срока.

Предшественником Герцога был Реувен Ривлин, срок каденции которого истекает 9 июля.