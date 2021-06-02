В Раде зарегистрирован законопроект о повышении пенсионного возраста до 61 года

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Группа из 10 депутатов фракции «Слуга народа» внесла в Верховную Раду законопроект № 5566 о повышении пенсионного возраста на 1 год. Документ уже получил профильный комитет для ознакомления.

Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста на один месяц в год, чтобы украинцы выходили на пенсию в 61-летнем возрасте. Также документ уменьшает пенсионный возраст на 6 месяцев при рождении ребенка и уходе за ним до 6-летнего возраста. При этом пенсионный возраст для женщин не может быть снижен больше чем на 3 года.

Указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года.

Авторы проекта считают, что это поможет решить проблему демографического кризиса. «Чрезвычайно важно улучшить пенсионную систему в контексте поддержки матерей, чтобы противостоять последствиям демографической ситуации», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты привели в пример другие страны, где пенсионный возраст составляет 65 лет или выше. Среди них Бельгия, Финляндия, Дания, Исландия и другие.