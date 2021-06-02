В Израиле фиксируют случаи миокардита среди мужчин после второй дозы вакцины Pfizer

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Leon Neal / Staff

Эксперты Министерства здравоохранения Израиля обнаружили случаи миокардита среди вакцинированных от коронавируса препаратом Pfizer.

Об этом сообщает Reuters.

«Министерство здравоохранения Израиля заявило во вторник, что выявило небольшое количество случаев сердечного воспаления, которое наблюдается в основном у молодых мужчин, получивших вакцину COVID-19 Pfizer в Израиле», — говорится в сообщении.

Так, в Израиле с декабря 2020 года по май 2021 года зарегистрировали 275 случаев миокардита среди более чем 5 млн вакцинированных. Большинство пациентов, у которых возникло воспаление сердечной мышцы, провели в больнице не более чем 4 дня, и 95% случаев были классифицированы как легкие. Исследование показало, что «существует вероятная связь между получением второй дозы вакцины Pfizer и появлением миокардита у мужчин в возрасте от 16 до 30 лет».

При этом, такая связь чаще наблюдался среди мужчин в возрасте от 16 до 19 лет, чем в других возрастных группах. В заявлении Pfizer сказано, что ей известно о случаях миокардита в Израиле, при этом отмечается, что их связь с вакциной пока не установлена.