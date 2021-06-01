Во Львове завтра будут звучать сирены. Жителей просят не паниковать

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Andrii Podilnyk / Unsplash

Во Львове в среду, 2 июня, включат сирены оповещения населения. Они будут звучать по всему городу с 14:50 до 14:55.

Львовский городской совет призывает жителей и гостей не паниковать.

«Это будет учебное оповещение по сигналам гражданской защиты с включением мобильных и стационарных комплексов громкоговорящего оборудования, электрических сирен и передачи информации через телевидение и радиовещание. Практические мероприятия отрабатывать не будут», — заявили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В городе будут звучать сирены сигнала «Внимание всем!» Во время оповещения населению следует включить радио на станции «UA: Українське радіо» (103,3) или телевизор на каналах «UA: Львів» и «Перший Західний». Там будет звучать сообщение от Департамента по вопросам гражданской защиты.