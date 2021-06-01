«Войну не остановит»: в Германии ответили на призывы Зеленского предоставить Украине оружие

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Herman / Flickr

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас считает, что поставки вооружения Украине не помогут завершить войну на Донбассе.

Так он отреагировал на призывы президента Владимира Зеленского помочь оружием, пишет Reuters.

«Я убежден, что конфликт может быть решен только политическими средствами. Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут», — пояснил министр.

Также Маас отметил, что в НАТО открыты к диалогу с Россией, но сейчас «мяч на стороне Москвы». Он считает, что ключ к улучшению отношений лежит именно там.