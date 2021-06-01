Метеорологи: Май в Киеве был холоднее климатической нормы

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Pixabay / Thorsten Frenzel

Май в этом году в Киеве оказался холоднее климатической нормы.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в мае в столице составляла +14,4 °С, что на 1,4 °С ниже климатической нормы.

Метеорологи отмечают, что холоднее всего в Киеве было 9 мая — тогда температура под утро опустилась до +3,4 °С. А теплее всего, по их наблюдениям, было 16 мая, когда температура после полудня поднялась до +25,1 °С.

«Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37, выпало 74 мм, или 114% климатической нормы», — добавили в обсерватории.

Ранее в обсерватории Срезневского сообщили, что 14 мая в Киеве началось метеорологическое лето.