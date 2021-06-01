Метеорологи: Май в Киеве был холоднее климатической нормы
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Pixabay / Thorsten Frenzel
Май в этом году в Киеве оказался холоднее климатической нормы.
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в мае в столице составляла +14,4 °С, что на 1,4 °С ниже климатической нормы.
Метеорологи отмечают, что холоднее всего в Киеве было 9 мая — тогда температура под утро опустилась до +3,4 °С. А теплее всего, по их наблюдениям, было 16 мая, когда температура после полудня поднялась до +25,1 °С.
«Май, как и год назад, оказался щедрым на осадки, которых на проспекте Науки, 37, выпало 74 мм, или 114% климатической нормы», — добавили в обсерватории.
Ранее в обсерватории Срезневского сообщили, что 14 мая в Киеве началось метеорологическое лето.
- Климатологи назвали 2020 год в Киеве самым теплым за все время наблюдений — с 1881 года. Также в прошлом году 10 июня в Киеве зафиксировали два температурные рекорды, в частности температура воздуха была самой высокой за более чем 100 лет.