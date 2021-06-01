Папа Римский изменил систему наказаний Ватикана за сексуальное насилие
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Nacho Arteaga / Unsplash
Папа Римский Франциск внес изменения в Шестую книгу Кодекса канонического права («Санкции в Церкви»), которые криминализируют сексуальное насилие в отношении взрослых и детей в ватиканском праве.
Об этом сообщает Associated Press.
Ватикан ввел уголовную ответственность за «приставания» священников к несовершеннолетним или «уязвимым» взрослым, официально признав такой метод преступным.
Новый закон также отменяет большую часть свободной трактовки преступлений, которая позволяла епископам и настоятелям игнорировать или скрывать факты насилия. Теперь за упущения и халатность в расследовании насилия предусмотрена ответственность, а священнослужителям за «использование силы, угроз и злоупотребление властью для совершения половых действий» грозит лишение сана и суд, на котором они будут лишены церковной поддержки.
Накануне Франциск принял новые законы о наказании епископов и религиозных руководителей, которые не смогли защитить свою паству. Новый кодекс включает эти изменения.
- Высшее руководство Ватикана сталкивается с массовыми обвинениями в сексуальном насилии после скандала с экс-кардиналом Теодором МакКэрриком — бывшим архиепископом Вашингтона. В 2019 году его лишили сана в 2019 году из-за обвинений в сексуальных связях с семинаристами.
- В марте 2019 года Папа Римский Франциск издал несколько законодательных актов, которые обязывают иерархов Римско-католической церкви, а также служащих и работников Ватикана передавать церковным следователям все сообщения о сексуальном насилии со стороны священников.