Рада утвердила День памяти детей, погибших в результате агрессии России

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

В Украине учредили День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России. Верховная Рада 1 июня приняла соответствующий проект постановления.

Документ поддержали 308 депутатов, не голосовали представители «Оппозиционной платформы — За жизнь».

День детей-невинных жертв агрессии планируется чествовать в Украине ежегодно 4 июня.

По данным авторов законопроекта, с 2014 года из-за российской вооруженной агрессии на Донбассе погибли более 240 детей, 56 пропали без вести, а ранения получили от 167 до 500 несовершеннолетних.

Рада рекомендовала правительству в двухнедельный срок с момента принятия этого постановления разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне.