Рада утвердила День памяти детей, погибших в результате агрессии России
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
В Украине учредили День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России. Верховная Рада 1 июня приняла соответствующий проект постановления.
Документ поддержали 308 депутатов, не голосовали представители «Оппозиционной платформы — За жизнь».
День детей-невинных жертв агрессии планируется чествовать в Украине ежегодно 4 июня.
По данным авторов законопроекта, с 2014 года из-за российской вооруженной агрессии на Донбассе погибли более 240 детей, 56 пропали без вести, а ранения получили от 167 до 500 несовершеннолетних.
Рада рекомендовала правительству в двухнедельный срок с момента принятия этого постановления разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне.