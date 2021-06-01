В Украине за сутки коронавирус выявили у более чем двух тысяч новых больных

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В Украине за минувшие сутки, 31 мая, коронавирус выявили у 2 137 новых больных, среди них — 91 ребенок и 56 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 579 человек, выздоровели 12 085 человек. Умерли в результате осложнений 163 больных.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за минувшие сутки зарегистрировали в Киеве (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

За все время пандемии в Украине зафиксировали 2 204 631 случай. Выздоровели 2 053 167 человек, умерли — 50 699 больных.