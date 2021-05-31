В Украине появится новый лоукост, который положит начало прямому авиасообщению с Саудовской Аравией
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Videvo
На украинский рынок выходит новая авиакомпания из Саудовской Аравии — лоукост Flynas, который будет выполнять прямые рейсы в Украину.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины после встречи главы ведомства Александра Кубракова и главного исполнительного директора компании Flynas Алмоганны Бандера.
Как отмечается, Flynas — это ведущий лоукост в Саудовской Аравии, парк компании насчитывает 30 самолетов. За последние пять лет Flynas ежегодно признавали лучшим лоукостом Ближнего Востока.
К тому же авиаперевозчик недавно заключил соглашение с Airbus о покупке 120 новых самолетов общей стоимостью $8,6 миллиарда. Компания выполняет более 1 200 рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям.
Отметим, ранее для перелета из Украины в Саудовскую Аравию был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.
- В марте Государственная авиационная служба Украины выдала разрешение на полеты новому украинскому лоукосту Bees Airline на полеты по 16 чартерным и 13 регулярным направлениям.
- Между тем венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air запустила рейсы из Киева в Объединенные Арабские Эмираты. Они будут летать в Дубай.