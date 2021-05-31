В Николаеве региональный статус русского языка оспорили в суде

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Артем Марков / Дарья Светлова / «Бабель»

Николаевская областная прокуратура обратилась в городской окружной админсуд с просьбой отменить региональный статус русского языка. Прокуратура просит признать недействительным решение горсовета Николаева от 21 августа 2012 года № 19/4.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Накануне городской совет отказался отменить региональный статус русского языка. Омбудсмен заявил, что депутаты «неоднократно игнорировали решение об отмене этого статуса», хотя должны были выполнить его в течение шести месяцев с момента вступления в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Я дважды обращался в ОГПУ, чтобы обеспечить его отмену в судебном порядке. Надеюсь, что Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение», — добавил Кремень.