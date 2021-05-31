В США в авиакатастрофе погиб «американский Тарзан» — актер Джо Лара

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Twitter / BERNAMA TV

Американский актер Джо Лара, который был известен благодаря главной роли в ряде фильмов о Тарзане, погиб в авиакатастрофе.

Об этом пишет Sky News.

Небольшой самолет упал в озеро недалеко от города Смирна. На борту находились семь человек, все они погибли.

Вместе с Джо Лара на борту была и его жена Гвен. Сейчас спасатели продолжают поиски тел.