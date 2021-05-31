В США в авиакатастрофе погиб «американский Тарзан» — актер Джо Лара
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Twitter / BERNAMA TV
Американский актер Джо Лара, который был известен благодаря главной роли в ряде фильмов о Тарзане, погиб в авиакатастрофе.
Об этом пишет Sky News.
Небольшой самолет упал в озеро недалеко от города Смирна. На борту находились семь человек, все они погибли.
Вместе с Джо Лара на борту была и его жена Гвен. Сейчас спасатели продолжают поиски тел.
- Джо Лара начал актерскую карьеру в 1988 году. Он сыграл главную роль в нескольких фильмах о Тарзане, а также снимался еще в некоторых американских боевиках, таких как «Стальная грань» или «Американский киборг: Стальной воин». У него была также роль и в сериале «Спасатели Малибу».
- В 2002 году Лара официально заявил, что прекращает актерскую карьеру, чтобы сфокусироваться на музыке. Кроме съемок в фильмах, он играл музыку в стиле кантри.