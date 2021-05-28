В России объявили приговоры полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Они получили от 5 до 12 лет тюрьмы

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Евгений Фельдман

Суд в Москве объявил приговоры полицейским, которые подбросили наркотики журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову.

Об этом пишет само издание, корреспонденты которого были в зале суда.

Бывшему начальнику одного из отделений отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному административному округу Игорю Ляховцу дали 12 лет лишения свободы. Его считают организатором задержания журналиста.

Трое подчиненных Ляховца — Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев — получили по 8 лет лишения свободы. Они все не признают свою вину.

Единственный полицейский, который признал вину, — Денис Коновалов. Он подробно рассказал на суде, как подбрасывались наркотики журналисту и фальсифицировались доказательства. За это Коновалов получил 5 лет колонии.

Также каждый из полицейских должен выплатить миллион рублей (13 500 долларов) Голунову. Однако до сих пор неизвестно, кто был заказчиком задержания журналиста.