Беларусь на полгода ввела индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров. Минэкономики заявило о «дискриминации»

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Nigel Tadyanehondo / Unsplash

Совет министров Беларуси вводит на 6 месяцев режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров. Решение было принято 26 мая и вступит в силу через 10 дней после публикации.

Об этом сообщил торговый представитель Украины, заместитель министра экономики Тарас Качка.

Лицензирование введут на кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, сельхозтехнику для посева, стиральные машины и мебель.

«Такие действия являются необоснованными и дискриминационными. Режим индивидуального лицензирования означает ручное управление ввозом украинской продукции в Беларусь. Правительство проводит консультации с производителями по устранению негативных последствий», — отметил Качка.

Как сообщает TUT.BY, решение Совета принято «в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли».

Издание отмечает, что 20 апреля Александр Лукашенко упрекнул Украину в «антидемпинговых разборках», которые якобы привели к запрету на поставку беларусских товаров примерно на 300 млн долларов. Тогда он пригрозил ответом.

Кроме того, enkorr писал со ссылкой на владельцев долгосрочных контрактов с «Белорусской нефтяной компанией», что Беларусь приостановила поставку бензина А-95 в Украину. Причины такого решения БНК неизвестны.

Топ-менеджер в одной из крупных сетей АЗС подтвердил LIGA.net остановку поставок А-95.