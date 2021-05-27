Легализация средств: НАБУ сообщило о подозрении брату экс-главы Госинвестпроекта Каськива

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Малолетка Евгений / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении родному брату бывшего главы Госинвестпроекта Владислава Каськива — Александру.

Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

«26 мая 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве САП сообщили родному брату бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами о подозрении в создании преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем», — говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что это уже второй подозреваемый среди близких родственников Каськива, которые участвовали в этой схеме.

Следствие установило, что Госинвестпроект выдавал займы двум частным компаниям на реализацию национальных программ на сумму в 259 миллионов гривен. Эти компании имели признаки фиктивности и были связаны с руководством Госинвестпроекта.

Полученные средства были перечислены на счета иностранных компаний на Кипре, бенефициаром которых был родной брат Каськива. Впоследствии компании приобрели доли в уставных капиталах украинских компаний, которые скупили более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях.